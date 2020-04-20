نتنياهو غانتس يتفقان على تشكيل حكومة وحدة

وقع رئيس الوزراء نتنياهو، ورئيس الكنيست، بيني غانتس، مساء اليوم الأثنين، على اتفاق تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حكومة الطورائ القومية، التي ستكون لمدة 3 سنوات.

ومن المتوقع أن ينضم "حزب العمل" إلى هذه الحكومة أيضا.

وذكرت "القناة 12" الإخبارية أن بنيامين نتنياهو ومنافسه بيني غانتس، توصلا إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية ينهي عاما من الجمود السياسي.

وتم الاتفاق على :

قانون القومية سيبقى بدون تغيير.

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة من الليكود.

غانتس وزيراً للجيش، ورئيساً بديلاً للحكومة.

الخارجية لحزب كحول لفان، لغابي أشكنازي.

المالية لحزب الليكود، مع يسرائيل كاتس.

الاقتصاد لحزب العمل، لعمير بيرتس.

القضاء لحزب كحول لفان، آفي نيسكورون.

وزارة الصحة لحزب يهدوت هتوراة، يعكوف ليتسمان.

الداخلية لحزب شاس، اريه درعي.

رئيس الكنيست سيكون من الليكود.



ووفقا للقناة، جاء كذلك بالاتفاق، أنه إذا قرر غانتس التصويت على أي قانون ضد نتنياهو بالكنيست، فإن الحكومة ستتفكك بشكل تلقائي هي والكنيست؛ وسيبقى نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية.

وفشل نتنياهو وغانتس في الـ15 من أبريل في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة، حيث انتهت المهلة القانونية الممنوحة لغانتس لإنجاز المهمة.

وأكد ريفلين حينها عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أنه أبلغ غانتس، الذي يتولى منصب رئيس الكنيست، بهذا القرار، معربا عن أمله في أن يتمكن المشرعون من الوصول إلى أغلبية بغية تجنيب البلاد الجولة الرابعة على التوالي من إعادة الانتخابات.

جدير بالذكر أن زعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس انتخب يوم 26 مارس 2020 رئيسا للكنيست، وذلك في إطار صفقة مع حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو.

وصوت لصالح غانتس 74 عضوا في الكنيست، مقابل 18 صوتا ضده وامتناع باقي الأعضاء عن التصويت.

وحسب قناة "كان" العبرية، فإن أهم بند في اتفاق تشكيل الحكومة هو "فرض السيادة الإسرائيلية" على مستوطنات الضفة الغربية، بالأول من تموز/يوليو القادم، وعدم تعديل "قانون القومية".

ووفقا للقناة العبرية، ستكون التشكيلة الوزارية على النحو التالي: رئيس الحكومة: بنيامين نتنياهو، لمدة عام ونصف، وبعده سيتولى غانتس رئاسة الوزراء.

ونشرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مساء الاثنين، تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية بحكومة الطوارئ الإسرائيلي التي اعلن عن تشكيلها اليوم.

وحسب الصجيفة، فهذه أهم المناصب المتفق عليها في تشكيلة حكومة الطوارئ التي ستمتد ثلاث سنوات:

رئيس الوزراء - بنيامين نتنياهو(الليكود)

وزير الجيش ومسمى رئيس الوزراء بالإنابة - بيني غانتس (أزرق أبيض) ولا يحق لنتنياهو عزله من منصبه على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب بعد عام ونصف.

وزير المالية - يسرائيل كاتس (الليكود)

وزير الخارجية - غابي أشكنازي (أزرق أبيض)

وزير القضاء - آفي نيسكورن (أزرق أبيض)

وزير الاقتصاد - عمير بيرتس (العمل)

وزير الرفاه - إيتسيك شمولي (العمل)

وزيرة الأمن الداخلي - ميري ريغيف (الليكود)

وزير الصحة - يعقوب ليتسمان (يهدوت هتوراه)

وزارة التعليم - قائمة يمينا في حال انضمّت

وزارة المواصلات لليكود ولم يحدد من سيرأسها

وزير الداخلية - آرييه درعي (شاس)

وزيرة الهجرة والاستيعاب - بنينا تامانو-شطا (أزرق أبيض)

وزير الزراعة - ألون شوستر (أزرق أبيض)

وزارة الثقافة - لأزرق أبيض، وقد ذكر أساف زامير وميكي حيموفيتش كمرشحين.

وزير الاتصالات، يوعاز هندل (ديرخ أرتس) أو أوريت فركش هكوهين (أزرق أبيض)

رئيس الكنيست - ياريف لفين (الليكود)

وانتهت عند منتصف ليل 14 أبريل المهلة الثانية التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لغانتس لتشكيل الحكومة، وأكد غانتس عدم رغبته بإجراء انتخابات جديدة.

ويوم 16 أبريل أعاد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كتاب تشكيل الحكومة إلى الكنيست، بعد انقضاء مدة التكليف الممنوح إلى رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل ائتلاف حاكم.