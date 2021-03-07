شاهد: نتنياهو في مضارب بدو النقب ويصب القهوة العربية للمعزبين (فيديو)

سمح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لنفسه بصب القهوة العربية وتقديمها على الطريقة التقليدية لمضيفيه من شيوخ احدى القبائل البدوية في منطقة النقب جنوبي اسرائيل، والذين زارهم في خيمتهم وجالسهم فراشهم على الأرض.

وتداولت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إن نتنياهو نشره عبر حسابه في ”تيك توك“، وظهر فيه وهو يصب القهوة لمشايخ من قبيلة ترابين الصانع في النقب.

كما جرى تداول فيديو آخر لرئيس الوزراء الاسرائيلي وهو يتناول الأكلة الشعبية الفلافل، خلال جولة له في مدينة بئر السبع، التي تقطنها غالبية بدوية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، أن نتنياهو عقد لقاء انتخابيا لنشاط حزب الليكود مع قبيلة ترابين الصانع.

يحاول نتنياهو استمالة المجتمع العربي في إسرائيل، لا سيما مع تفكك القائمة العربية المشتركة، من أجل التصويت له في الانتخابات، التي ستجرى بعد أيام قليلة.

وبحسب هيئة ”مكان“، قال نتنياهو إنه سينقل ملف المواطنين البدو في النقب إلى مكتبه وسيتولى متابعته شخصيا. كما تعهد بتحويل مليار و500 مليون شيكل إضافي لمكافحة العنف في الوسط العربي.

وأظهر استطلاع رأي نشرته قناة ”كان“ العبرية، يوم الأحد، قدرة نتنياهو، على تشكيل حكومة من ائتلاف بـ61 مقعدًا، وذلك في حال توحدت جميع الأحزاب اليمينية، وإمكانية وصوله إلى حكومة يمينية بمشاركة أحزاب الحريديم، بحسب الاستطلاع.

وتذهب إسرائيل الشهر الجاري، إلى الانتخابات الرابعة للكنيست خلال عامين.

