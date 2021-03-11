نتنياهو قد يرجئ مجددا زيارته للإمارات وهذه المرة بسبب مرض زوجته سارة

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ربما يرجئ مجددا زيارته المقررة الى الامارات اليوم الخميس، وهذه المرة بسبب مرض زوجته التي ادخلت الى المستشفى عقب إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية.

وقال مكتب المتحدث باسم مكتب رئيس الحكومة، إن نتنياهو سيرافق زوجته طوال الفحوصات. وسيتخذ القرار النهائي بشأن سفره للإمارات في وقت لاحق اليوم.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه يتوقع أن يلغي نتنياهو سفره إلى الإمارات في أعقاب تسرير زوجته.

وسبق لنتنياهو أن أرجأ أكثر من مرة زيارته إلى أبو ظبي، بسبب القيود التي كانت مفروضة في إسرائيل، جراء انتشار فيروس كورونا.

وترقد سارة نتنياهو، منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس، في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس، بعد أن نقلت إليه بسبب أوجاع في البطن.

وأخضعت سارة التي كانت برفقة زوجها إلى فحوصات طبية، حيث أتضح أنها تعاني من التهاب الزائدة الدودية، وعليه قرر الطاقم الطبي تسريرها لعدة أيام تحت الرقابة الطبية وإخضاعها للعلاج والجراحة.

سبق لنتنياهو أن أرجأ أكثر من مرة زيارته إلى أبو ظبي، بسبب القيود التي كانت مفروضة في إسرائيل، جراء انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، بأن سارة نتنياهو عقيلة رئيس الحكومة، نقلت إلى مستشفى هداسا عين كارم، حيث سترقد بالمستشفى عدة أيام، وقد رافقها رئيس الحكومة نتنياهو خلال إجراء الفحوصات.

ويأتي ذلك، بعد تقديم دعوى قضائية جديدة ضد سارة نتنياهو، حيث قدم يعقوب كادوش مدير العمال السابق في منزل رئيس الحكومة نتنياهو، مطلع هذا الأسبوع دعوى قضائية جديدة ضد سارة نتنياهو، يتهمها بالعنصرية ضد العاملين.

ووفقا لكادوش، الذي أدار العمال في منزل نتنياهو لأكثر من خمس سنوات، إنه أُجبر على تزوير تقارير الحضور لبعض الموظفين، والذين تم توظيفهم بالمخالفة لأحكام قانون ساعات العمل.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن سارة نتنياهو تمارس العنف والعنصرية ضد العاملات، وتجبرهم على العمل في طوابق محددة من قبلها داخل المنزل.

يذكر أن هذه الدعوى ليست الأولى ضد زوجة نتنياهو، إذ تم التحقيق معها في العديد من قضايا الفساد وإساءة استخدام السلطة، والاحتيال.

يأتي تسرير سارة نتنياهو بالمستشفى، فيما يزور رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، الإمارات، اليوم الخميس، ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، على أن تستمرّ الزيارة لساعات فقط.

ولم يعلن مكتب نتنياهو رسميا عن الزيارة، التي تأتي قبل انتخابات الكنيست بـ10 أيام.

وذكر تقرير إسرائيلي أن محادثات متقدمة جارية لعقد لقاء بين ونتنياهو، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارة نتنياهو إلى الإمارات المقررة اليوم الخميس. (عرب48)