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نتنياهو: قصفنا مقاتلين شيعة تدعمهم إيران في سوريا

نتنياهو: قصفنا مقاتلين شيعة تدعمهم إيران في سوريا
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