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نتنياهو: لدينا تحالفات سرية وعلنية مع العالم العربي

نتنياهو: لدينا تحالفات سرية وعلنية مع العالم العربي
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