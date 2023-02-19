نتنياهو لنصرالله: يسرني تخييب املك.. لن تكون هناك حرب اهلية في اسرائيل

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد، زعيم حزب الله حسن نصرالله الى عدم التعويل على اندلاع حرب اهلية في اسرائيل، ردا على تصريحات للاخير اشار فيها الى تحذيرات مسؤولين اسرائيليين من اندلاع مثل هذه الحرب.

وجاءت تصريحات نتنياهو الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة، في سياق سعيه الى طمأنة مخاوف الاسرائيليين حيال احتمالات تحول التظاهرات المناهضة لخطة الحكومة لاصلاح القضاء الى اعمال عنف.

ومنذ اكثر من شهرين، تشهد إسرائيل احتجاجات على الخطة التي يرى معارضوها أنها ستؤدي إلى تقليص صلاحيات القضاء، وخصوصا المحكمة العليا، لصالح السلطة التنفيذية، ما سيقوض بشكل كبير بصورة اسرائيل كدولة ديمقراطية.

وقال نتنياهو متوجها الى نصرالله "لا تعول على حرب اهلية. لن تحدث. لن تحدث لاننا اشقاء بحق".

"نحن ديمقراطية حية"

كان زعيم حزب الله المدعوم من ايران علق على الاحتجاجات واصفا اياها بانها مؤشر على وضع "غير مسبوق" في اسرائيل، معتبرا ان حكومة نتنياهو التي تعتبر الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية تدفع بسياساتها الأمور إلى صراعين "الأول داخلي، داخل إسرائيل، والثاني فلسطيني، وقد يمتد إلى المنطقة".

وقال نصرالله انه يسمع "لأول مرة" في اسرائيل احاديث تحذر من "حرب أهلية وسفك دماء وانفجار وشيك"، مشيرا الى ان مسؤولين اسرائيليين كبارا تحدثوا عن مخاوفهم من انفجار داخلي يقود الى "انهيار الكيان".

وقال نتنياهو امام اجتماع الحكومة الاحد، ان "ما لا يفهمه نصرالله هو اننا ديمقراطية حية. وفي الديمقراطية يوجد فرق بين الراي والنقاشات. احيانا هناك اتفاق وحين تستدعي الضروبة، فهناك قرارات".

واضاف "لن تكون هناك حرب اهلية لاننا نتذكر دائما اننا حاربنا كتفا الى كتف للدفاع عن دولتنا وبناء ارضنا".

وتابع ساخرا "يسرني تخييب امل الاعداء وايضا طمانة اصدقائنا: اسرائيل كانت وستظل قوية ونابضة وديمقراطية مستقلة".