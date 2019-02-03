نتنياهو: لن نتردد في التحرك ضد غزة حتى في فترة الانتخابات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، من أن إسرائيل لن تترد في التحرك ضد قطاع غزة، حتى في فترة الاستعداد للانتخابات المقررة في نيسان/أبريل القادم.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته :”إذا لم يتم الحفاظ على الهدوء في غزة، سنتخذ قرارات أيضا في فترة الانتخابات، ولن نتردد في التحرك”.

وشهد يوم الجمعة مواجهات بين محتجين من سكان قطاع غزة وقوات من الجيش الإسرائيلي بعد اقتراب المحتجين من السياج الحدودي شرق القطاع.

وكان هذه الجمعة رقم 45 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/مارس الماضي شرقي قطاع غزة والتي استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينيا، كما أصيب 26 ألفا بجروح وحالات اختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وكشف نتنياهو عن أنه تم خلال اليومين الماضيين الشروع في “إقامة حاجز بري بامتداد حدودنا مع قطاع غزة”.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن هذا الحاجز سيحل محل السياج الحالي، الذي ثبت أنه عرضة للتسلل.

وكانت السلطات في إسرائيل أعلنت أنه تم صباح اليوم توقيف خمسة فلسطينيين تسللوا عبر الجدار في جنوب قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن نتنياهو، أن الجدار الخرساني الجديد، والذي يصل ارتفاعه إلى ستة أمتار، “سيحبط تسلل الإرهابيين برا من غزة إلى داخل أراضينا”.

ووجه نتنياهو رسالة إلى إيران، التي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الأربعبين للثورة الإسلامية، قال فيها :”نعلم ما تقومون به، ونعلم أين تقومون به. وسنواصل العمل ضد إيران بكل الوسائل المتاحة لضمان أمننا ومستقبلنا”.