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نتنياهو: لن نتردد في التحرك ضد غزة حتى في فترة الانتخابات

نتنياهو: لن نتردد في التحرك ضد غزة حتى في فترة الانتخابات
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