نتنياهو: لن نسمح بتصنيع السلاح في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال ترؤسه جلسة الحكومة، الأحد، إن حكومته ستعمل ضد “تصنيع السلاح في لبنان أو نقله إليه من سوريا، إلى جانب عملها على ضمان عدم حيازة إيران سلاحاً نووياً”، كما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.



وقال نتنياهو إن السلاح الذي يتم نقله إلى لبنان من سوريا، أو تصنيعه على الأراضي اللبنانية، سيكون في النهاية موجها إلى إسرائيل، و”من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها”، حسب قوله.



وقال نتنياهو إنه تحدث نهاية الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعبّر له عن تقدير إسرائيل للموقف الأمريكي المتشدد ضد الاتفاق النووي مع إيران، وضد عدوانية إيران في المنطقة.



واتهم نتنياهو، في حديثه لوزرائه، النظام الإيراني بأنه “السبب الرئيسي في حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن المعركة ضد اعتداءات إيران لم تنته بعد، بل لا تزال مستمرة”.