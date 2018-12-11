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نتنياهو: لن نفكك المستوطنات.. وسنواصل الاستيطان في الضفة الغربية

نتنياهو: لن نفكك المستوطنات.. وسنواصل الاستيطان في الضفة الغربية
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