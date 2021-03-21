نتنياهو: لن يحصل ضم بالضفة دون موافقة بايدن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إنه “لن يحصل” ضم لأجزاء من الضفة الغربية دون موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأجاب نتنياهو عن سؤال خلال لقاء لنتنياهو على القناة “12” الإسرائيلية الخاصة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، قائلا إن “ذلك لن يحصل دون موافقة رئيس الولايات المتحدة (بايدن)”، دون تفاصيل أخرى.

وفي أبريل/ نيسان 2020، وقع نتنياهو وبيني غانتس (وزير الدفاع الحالي في حكومته) اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق ببدء طرح مشروع قانون على الكنيست (البرلمان) لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز 2020.

لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود “خلافات” داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب، حول توقيت وتفاصيل عملية “الضم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتطرق نتنياهو خلال المقابلة إلى قضايا داخلية أخرى، بينها الانتخابات التي ستجرى الثلاثاء المقبل، حيث توقع أن يحصل على أكثر من 61 مقعدا (أكثر من نصف مقاعد الكنيست البالغة 120)، كفيلة بتشكيله الحكومة.

وتبيّن استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها أبرز وسائل الإعلام الإسرائيلية (قنوات “كان” الرسمية، و”12″ و”13″ الخاصتان) حصول معسكر نتنياهو على 60 مقعدا، إن انضم إليه رئيس قائمة “يمينا” نفتالي بينيت، ما يعني عدم قدرته على تشكيل حكومة، وعدم قدرة خصومه على ذلك، واحتمال الذهاب لانتخابات جديدة.

ويقود نتنياهو إسرائيل إلى رابع انتخابات برلمانية في غضون عامين، في الوقت الذي تتواصل فيه محاكمته في 3 ملفات فساد وتهم بالرشوة وخيانة الأمانة.

ومساء السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس ضدّ نتنياهو.

ويتجمّع منذ نهاية حزيران/يونيو متظاهرون كلّ مساء سبت في القدس ومدن أخرى ضدّ رئيس الحكومة المتهم بالفساد والذي يتعرض لانتقادات على خلفية ما اعتبر دعما ضعيفا للعمال الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كوفيد-19.

لكن تظاهرة السبت التاسعة والثلاثين أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع بلفور في القدس تحمل رمزية خاصّة لأنها تأتي قبل أيام معدودة من فتح صناديق الاقتراع صباح الثلاثاء، لإجراء رابع انتخابات برلمانية خلال عامين. (وكالات)