رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء، إن الحل الأفضل للنزاع مع الفلسطينيين، هو منحهم القدرة على حكم أنفسهم، دون أن يستطيعوا "تهديد أمن إسرائيل".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال خطاب أمام مؤتمر الجاليات اليهودية الأمريكية المنعقد في تل أبيب "يجب على إسرائيل الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن الضفة الغربية".

ووصف الكيان الفلسطيني المستقبلي الذي يقبل به بأنه "أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي".

واعتبر نتنياهو أن قطاع غزة "أصبح مرتعا للإسلام المتطرف بسبب انسحاب إسرائيل منه (عام2005)"، وأضاف:" هذا سيكون مصير الضفة في حال الانسحاب منها أيضا".