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نتنياهو مستعد لاعطاء الفلسطينيين "أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي"

نتنياهو مستعد لاعطاء الفلسطينيين "أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي"
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