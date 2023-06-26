نتنياهو: نحن بحاجة السلطه الفلسطينيه ولن نسمح بانهيارها

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة كبح الطموح الفلسطيني في إقامة دولة، مشددا في ذات الوقت على حرص بلاده على عدم انهيار السلطة الفلسطينية، بحسب إعلام عبري رسمي.

وقال نتنياهو خلال جلسة مغلقة عقدت مؤخرا في لجنة شؤون الأمن والخارجية ردا على أحد أعضاء الكنيست في اللجنة حول علاقات إسرائيل مع السلطة الفلسطينية: "نستعد لليوم التالي لأبو مازن"

ראש הממשלה נתניהו בדיון סגור: "אנחנו צריכים את הרשות הפלסטינית ויש לנו אינטרס שהיא תמשיך לעבוד. מוכנים לעזור לה כלכלית". עוד אמר כי "יש לגדוע את השאיפה הפלסטינית למדינה". לידיעה המלאה >>> https://t.co/uF79xfAkM5@ZeevKam#הבוקרהזה — כאן חדשות (@kann_news) June 26, 2023

وبين نتنياهو وفقا لما نقلته قناة "كان" الرسمية اليوم الاثنين، انهم بحاجة للسلطة الفلسطينية ولا يمكننا السماح لها بالانهيار ولا نريدها أن تنهار.

وأبدى نتنياهو الإستعداد لمساعدتها ماليا لافتا بقوله "لدينا مصلحة في استمرار عمل السلطة وحيث تنجح في العمل فهي تقوم بالمهمة لنا وليس لدينا مصلحة في سقوطها".



وقال نتنياهو فيما يتعلق بالطموحات الفلسطينية في دولة مستقلة: "طموحهم في إقامة دولة يجب قمعه"، وفق القناة الإسرائيلية.

ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة من أقصى اليمين في إسرائيل، التي تسعى لتعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والرافضة أيضا وبشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.