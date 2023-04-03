نتنياهو يؤجل اقالة وزير الدفاع

أجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، الى حين توقف التظاهرات المناهضة لما يسمى بـ الاصلاحات القضائية والتي تزداد يوما بعد يوم

وقالت تقارير اعلامية عبرية متطابقة ان التاجيل نابع من "تطور الوضع الأمني"، على المستوتيين الداخلي والخارجي واوضحت ان رئيس الوزراء ابلغ الوزير المقال انه "نظراً لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد، وذلك بالنظر للوضع الأمني المعقد".

وتزايدت التوترات الامنية داخل اسرائيل بالتزامن مع رفع سلطات الاحتلال لعمليات الاعتداءات على المدن الفلسطينية والاقدام على اغتيال فلسطينيين فيما تخشى الاجهزة الامنية الاسرائيلية من عمليات رد فردية في العمق الاسرائيلي، فيما تحدثت تقارير اعلامية عبرية ومسؤولين اسرائيليين عن رصد طائرات مسيرة قادمة من سورية في اعقاب غارات يومية لمدة 3 ايام شنتها اسرائيلي على مدن سورية اسفرت عن مصرع مستشار امني وعسكري ايراني

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعلن نهاية مارس اذار الماضي إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت