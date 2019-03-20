رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي في الانتخابات رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء أن إيران ربما تبتز منافسه الرئيسي في الانتخابات رئيس أركان الجيش السابق بيني جانتس بعد اختراق هاتفه، رغم أن إيران نفت اختراقها للهاتف.

وقال نتنياهو إن إيران حصلت في وقت سابق على "معلومات حساسة" من هذا الهاتف لكنه لم يقدم أدلة أو تفاصيل. وتعكس هذه التصريحات، التي جاءت ضمن خطاب قصير له نُشر على الإنترنت من مقر إقامته الرسمي، مستوى جديدا للانتقاد اللاذع في سياق هذا السباق الانتخابي.

وبحسب استطلاعات الرأي يحتدم التنافس قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات بين حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب الأزرق والأبيض الذي ينتمي إليه جانتس والمحسوب على تيار الوسط.

وأكد جانتس صحة تقرير أذاعه تلفزيون إسرائيلي قبل أيام وأفاد بأن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) اكتشف تعرض هاتفه للاختراق، رغم أن الجهاز لم يعلق على ذلك.

لكن جانتس لم يؤكد ما إذا كان إيرانيون هم من قاموا باختراق هاتفه مثلما أورد التقرير، وذكر أن الهاتف لم تكن عليه أي بيانات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو بقدرته على أداء واجباته في حالة انتخابه رئيسا للوزراء.

ونفت إيران يوم الأربعاء أن مخابراتها اخترقت هاتف جانتس. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "مسؤولو النظام الإسرائيلي اعتادوا منذ فترة طويلة على نشر الأكاذيب".

وقال نتنياهو إنه سيتم كشف المزيد من المحتوى الذي كان على هاتف جانتس.

ووجه سؤالا لجانتس "ما الذي يعلمه الإيرانيون عنك وتخفيه عنا؟... والأهم من ذلك، كيف ستواجه عدونا الأول إيران بوصفك رئيسا للوزراء إذا كانت إيران تمتلك معلومات حساسة عنك؟ الأمر لا يتعلق بشائعة. إنها مسألة أمن قومي".

ودعا نتنياهو منافسه إلى الاعتراف "بوصفه السبيل الوحيد لمنع تعرضه للابتزاز".

وقال جانتس يوم الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية إن جهاز الأمن الداخلي أبلغه قبل ستة أشهر "بوجود مشكلة صغيرة"، في إشارة إلى هذا الأمر.

وردا على سؤال عما إذا كان على الهاتف أي معلومات يمكن استخدامها لابتزازه، قال جانتس "لا شيء من شأنه التأثير على أدائي".