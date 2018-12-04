نتنياهو يبحث مع بومبيو إيران وقضايا إقليمية أخرى

إسرائيل تخشى زعزعة إيران لاستقرار المنطقة

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بروكسل لبحث الملف الإيراني وقضايا إقليمية أخرى.

وقال نتنياهو في بداية الاجتماع وفقا لبيان أصدره مكتبه "أتطلع لأن أبحث معكم كيف يمكننا سويا أن نوقف العدوان الإيراني في المنطقة في سوريا وفي العراق وفي لبنان وأماكن أخرى وان نواصل جهودنا لتحقيق السلام والأمن للجميع".

وكثيرا ما يستخدم نتنياهو الاجتماعات مع مسؤولين دوليين للدفع بمساعيه من أجل وقف طموحات إيران النووية.

وتعتبر إسرائيل أيضا تحركات طهران لإقامة قواعد في سوريا تهديدا إقليميا إلى جانب جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال مكتب نتنياهو إن الاجتماع جرى الترتيب له الأسبوع الماضي.