نتنياهو يبدأ زيارة الى الهند لمدة 5 ايام

الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى الهند منذ 15 عاما

يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد المقبل زيارة إلى الهند تستمر 5 أيام، بمناسبة مرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان إن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي إلى الهند منذ 15 عاما.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قد زار إسرائيل في يوليو/تموز 2017، وسيكون في استقبال نتنياهو عند وصوله الهند.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية، أنه سيجري على هامش الزيارة توقيع 9 اتفاقيات تتعلق بالاستثمار والطاقة والسايبر والعلوم والفضاء والغاز والسينما والطيران.

وأشارت أن وفدا يضم 130 رجل أعمال إسرائيلي في مجالات الزراعة والمياه والصناعات الأمنية والصحة والصناعات الغذائية سيرافق نتنياهو في هذه الزيارة.

فيما لفتت الخارجية الإسرائيلية التي يمتلك حقيبتها نتنياهو، أن الأخير سيلتقي في الهند كبار رؤساء شركات هندية.

ودشّنت الهند التي تربطها علاقات طويلة مع العالم العربي، وطالما أيدت القضية الفلسطينية لعقود، علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 1992.