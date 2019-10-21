نتنياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي فشله في تشكيل حكومة ائتلافية

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، فشله في تشكيل حكومة ائتلافية.

وأوضح مراسلنا أن نتنياهو أعاد تفويض تشكيل الحكومة إلى الرئيس ريفلين بعد فشله في تشكيل حكومة جديدة.

ونقل مراسلون قول الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إنه سيتحدث مع الفصائل السياسية بشأن تكليف لتشكيل الحكومة.

وتصدر حزب “أزرق أبيض” بزعامة رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس الانتخابات بحصوله على 33 مقعدًا.

وحصل حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 32 مقعدًا في انتخابات الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا.

ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة، ويحظى نتنياهو بدعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.