نتنياهو يتحدث عن زيارة وشيكة للبحرين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور البحرين قريبا، بناء على دعوة ولي العهد البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة.

وفي 22 سبتمبر جرى اول اتصال هاتفي بين الشخصين المذكورين وقال ولي عهد البحرين لنتنياهو إن اتفاق التطبيع الذي وقع بين البلدين سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار بالشرق الأوسط، وفق المصدر ذاته.

ودشنت إسرائيل والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية رسميا. وتم التوقيع على الصفقة -بوساطة أمريكية - في العاصمة البحرينية المنامة

وعلى مدى عقود، قاطعت معظم الدول العربية إسرائيل، وأصرت على أنها لن تقيم علاقات معها إلا بعد تسوية النزاع الفلسطيني.

والبحرين الآن هي رابع دولة عربية في الشرق الأوسط - بعد الإمارات ومصر والأردن - التي تعترف بإسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948.