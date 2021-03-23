نتنياهو يتصدر في اقل نسبة مشاركة

تصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نتائج الانتخابات بحسب استطلاعات الرأي بعد إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وأفادت تقارير متطابقة ان نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية بلغت 60.9% مقابل 65.65% في عملية الاقتراع السابقة.

وكشفت الاستطلاعات الأولية لعمليات فرز الأصوات عن حصول حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على 31 مقعدًا وحزب يوجد مستقبل (لبيد) على 18 مقعدًا، وأمل جديد (جدعون ساعار) 6 مقاعد.

كما حجزت القائمة العربية المشتركة 9 مقاعد، ويمينا (نفتالي بينت)، 8 مقابل 6 مقاعد حصدها ليبرمان.

وتحت عنوان “لا فائز واضحًا في الانتخابات الإسرائيلية”، قالت رويترز نقلا عن الناخبين الإسرائيليين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إنه من الصعب التكهن بنتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء.

وذكرت أنه من غير المتوقع أن يحصل حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب القريبة منه على أغلبية واضحة في الكنيست.

اقل نسبة مشاركة

وأعلنت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل، أورلي أدس، أن إجمالي عدد الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية حتى الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، بلغ 3384482 ناخبا.

وأوضحت رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات أن هذا العدد يشكل 51.5% ممكن يحق لهم التصويت في الانتخابات، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تكشف عن تراجع بنسبة 4.8% تقريبا في أعداد المصوتين مقارنة بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

ووفقا للصحيفة فإن هذا هو أقل إقبال على التصويت في نفس الإطار الزمني، منذ عام 2009، حيث بلغت نسبة المشاركة 50.3% حتى السادسة مساء في تلك الانتخابات، بينما بلغ إجمالي المشاركة في التصويت 65.2%.

وقد يؤثر الإقبال بقوة على الأحزاب التي سوف تتخطى العتبة الانتخابية وتدخل الكنيست.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الـ 24، والتي تجرى للمرة الرابعة خلال عامين، ويصوت ما يزيد عن 6.5 مليون إسرائيلي لديهم حق الانتخاب، في أكثر من 13 ألفا و685 مركزا انتخابيا، 751 منها مخصص لمرضى كورونا والخاضعين للحجر الصحي.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية فرز الأصوات بمجرد إغلاق مراكز الاقتراع، على أن تعلن النتيجة تباعا يومي الأربعاء والخميس، ومن المقرر أن تنشر أيضا النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الكنيست التي تجرى لاختيار 120 عضوا بالكنسيت ما بعد ظهيرة يوم الجمعة.