نتنياهو يتعهد باستعادة النظام في كافة المدن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "السلطات الإسرائيلية ستستعيد النظام في كافة المدن الإسرائيلية".

وقال: "ما يحدث في المدن الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة لا يحتمل، شاهدنا مشاغبين عربا يشعلون النيران في كنس يهودية وفي المركبات ويهاجمون أفراد الشرطة ويعتدون على مواطنين أبرياء.. لا يمكننا أن نقبل بهذا، هذه فوضى".

وأضاف: "لا شيء يبرر عمليات "لينش" (محاولات القتل) من قبل عرب بحق يهود، ولا شيء يبرر هذه العمليات التي يقوم بها يهود بحق عرب".

وتابع: "لن نقبل بهذا، فهذا العنف لا يمثلنا.. سنستعيد النظام والقدرة على إدارة المدن الإسرائيلية في كل مكان".

وأشار إلى أنه أوعز للشرطة باعتماد صلاحيات تتعلق بحالات الطوارئ وتعزيزها بقوات تابعة لحرس الحدود وبفرض حظر التجول وفق الحاجة.

وأضاف: "سأعقد على الفور جلسة طارئة من أجل إعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات والدعم لأفرادها وتعزيزهم بقوات إضافية، وأعتزم أيضا إرسال قوات عسكرية وفقا للقانون القائم، وعند الحاجة سنسن قانونا آخر".

وتوجه للإسرائيليين قائلا: "لا يهمني إذا دمكم يغلي، فلا تستطيعون أخذ القانون بيدكم، ولا تستطيعون أن تأخذوا مواطنا عربيا بسيطا".

وتابع: "نحن نخوض صراعا على جبهتين، واحدة منها ضد "حماس" وكلنا نقف صفا واحدا، حيث تطلق "حماس" صواريخ تضرب يهودا وعرب على حد سواء".

وأردف: "فلنتوحد كي ننفذ المهمة المطلوبة منا كمواطني دولتنا، وهي استعادة القدرة على إدارة البلاد والقضاء على هذه الفوضى واستعادة الأمان والهدوء الذي نستحقه جميعا". (RT)