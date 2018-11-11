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نتنياهو يجري محادثات "مهمة للغاية" مع بوتين في باريس

نتنياهو يجري محادثات "مهمة للغاية" مع بوتين في باريس
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