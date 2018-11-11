الروسي فلاديمير بوتين (يمينا) خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قصر الإليزيه في باريس يوم الأحد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى الأحد في أول لقاء بينهما منذ إسقاط طائرة استطلاع روسية في سوريا في سبتمبر أيلول في حادث ألقت روسيا باللائمة فيه على إسرائيل.

وقال نتنياهو للصحفيين بعد الاحتفال المقام في باريس "الحديث مع الرئيس بوتين كان جيدا وعمليا. بل قد أصفه بأنه مهم للغاية" وأضاف أنه تحدث كذلك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يذكر تفاصيل أخرى عن حديثهما.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن بوتين تحدث مع نتنياهو في قصر الإليزيه في باريس يوم الأحد.