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نتنياهو يحاول إقناع شركائه بعدم إسقاط الحكومة وتجنب الانتخابات المبكرة

نتنياهو يحاول إقناع شركائه بعدم إسقاط الحكومة وتجنب الانتخابات المبكرة
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