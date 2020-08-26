نتنياهو يحذر حزب الله

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى قيام حزب الله باطلاق النار على قواتنا".

وقال إن "حزب الله يعرض الدولة اللبنانية إلى الخطر مرة أخرى بسبب عدوانتيه، وأنصحه بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة".

هذا وأجرى نتنياهو على مدار الليلة الماضية مشاورات مع كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش ومسؤولين آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه جرى إطلاق النار على موقع تابع له بالقرب من الحدود مع لبنان، دون وقوع إصابات.

وأصدر الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، بيانا بشأن الحادث الذي وقع على الحدود مع لبنان. وأفادت القوات الإسرائيلية بأنه تم إطلاق النار على موقع للجيش دون وقوع إصابات.

وأضافت أن الحادث الأمني ​​في الشمال بالتحديد بدأ بإطلاق نار على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود، ولم يصب أحد.

وتابعت القوات الإسرائيلية قائلة: "وبعد ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل خفيفة في منطقة المنارة على الحدود اللبنانية وأغلق الطرق، كما أصدر تعليمات للسكان في عدة مناطق قريبة من الحدود بالبقاء في المنازل".

وأقدمت القوات الإسرائيلية على إطفاء الأنوار في عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش عند الحدود مع لبنان لا سيما في جبل ميرون مقابل مارون الراس.