نتنياهو يختصر زيارته المقررة للامارات ويلغيها للبحرين

قرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اختصار زيارته المقررة الى الامارات الشهر المقبل الى بضع ساعات بدلا من ثلاثة ايام، بينما الغى زيارته للبحرين، بحسب ما ذكر مسؤول اسرائيلي رفيع.

وبحسب البرنامج الجديد، سيزور نتنياهو الإمارات في التاسع من شباط/فبراير المقبل، لثلاث ساعات فقط، سيلتقي خلالها وليّ عهد إمارة أبو ظبي، محمد بن زايد، على أن يعود إلى إسرائيل في اليوم نفسه.

وعزا مسؤولون إسرائيليّون قرار نتنياهو اختصار الزيارة إلى الإغلاق المفروض في إسرائيل بسبب تفشّي فيروس كورونا.

وسبق أن أجّل نتياهو زيارتين إلى الإمارات والبحرين، بعد تحديد موعدين لهما، مرّة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض الإغلاق الثالث.

وهذه الزيارة أول زيارة علنية لرئيس حكومة إسرائيلي إلى أبو ظبي والمنامة.

ونهاية كانون أول/ديسمبر الماضي، أرجأ نتنياهو رحلة كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين في الأسبوع الأول من كانون الثاني/ يناير الجاري. وكان سبب التأجيل قرار الحكومة بفرض إغلاق ثالث بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

سبق أن أجّل نتياهو زيارتين إلى الإمارات والبحرين، بعد تحديد موعدين لهما، مرّة بطلب من البحرين، وأخرى بسبب فرض الإغلاق الثالث.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ألغى نتنياهو رحلة مماثلة، كانت مقررة خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك بطلب من البحرين.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

والأحد الماضي، افتتحت إسرائيل رسميًا سفارة لها في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، بينما صادقت الحكومة الإماراتيّة، رسميًا، على فتح سفارة لها في تل أبيب.

ووصل المفوّض على الممثليّة الإسرائيليّة، إيتان نائي، الأحد الماضي، إلى أبو ظبي. وعمل سابقًا سفيرًا لدى تركيا قبل أن يُطرد من هناك عام 2018، إثر المجزرة الإسرائيليّة ضد مسيرات العودة في غزّة.

ومن المقرّر أن تعمل السفارة الإسرائيليّة من مبنى مؤقّت، على أن "تجد لاحقًا مبنى دائمًا.(عرب 48)

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