نتنياهو يدخل العزل الصحي

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأنه وفقا للتقديرات فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيدخل العزل الصحي لمدة أسبوع، وذلك بعدما تبين إصابة مستشارة له بفيروس كورونا.

وأشارت التقارير، نقلا عن مصادر مقربة من نتنياهو، إلى أنه بعدما تبين أن مستشارة رئيس الحكومة لشؤون "الحريديم" والكنيست، ريفكا بالوخ، مصابة بفيروس كورونا، وتواجدت في الأيام القليلة الماضية على مقربة من رئيس الوزراء ومستشاريه وبعض الوزراء، فإن نتنياهو سيخضع للعزل الصحي لمدة أسبوع.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء، إنهم سيتبعون إرشادات وزارة الصحة.

وقد خضعت بالوخ لاختبار كورونا بعد أن تم تشخيص زوجها على أنه مريض بالفيروس وتم إدخاله إلى المستشفى نهاية الأسبوع وهو في حالة طفيفة.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية "حتى قبل أن يعرف بأن بالوخ مصابة بكورونا، حافظ نتنياهو ومن حوله على قواعد المسافة، بل حتى قبل أن يُعرف بأن زوجها مصاب بالفيروس".

كذلك، ذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الحكومة سيخضع لاختبار كورونا آخر، علما أنه أجرى اختبارا قبل نحو أسبوعين وكانت النتائج سلبية.

كما خضعت زوجته سارة نتنياهو وابنه يائير للفحص، وكانت نتائجهما سلبية أيضا.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن المستشارة كانت مع نتنياهو يوم الخميس الماضي، كما أنها حضرت اجتماعات بحضور العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست.

وأشارت الأنباء إلى أنه تم إجراء اختبار لمستشارة نتنياهو التي التقته قبل 4 أيام، وجاءت النتيجة إيجابية.

وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية "13"، الاثنين، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد.

وكانت القناة قد أشارت إلى تشخيص إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.

وقال مكتب نتنياهو ردا على ذلك إنه لا يخالط أحدا، ويتبع التعليمات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أنه لم يتخالط مع المستشارة التي أبقت على المسافة المطلوبة صحيا وأنها كانت ترتدي "كمامة واقية وقفازا طبيا".

وأشار المكتب إلى أنه حفاظا على الصحة العامة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لذلك.

ويوم أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 4247، بعد تسجيل 382 حالة جديدة.

وإجمالا، أصاب الفيروس قرابة 718 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 33 ألفا، بينما تعافى أكثر من 150 ألفًا.