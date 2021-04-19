نتنياهو يدعو بينيت وساعر إلى الانضمام لتشكيل الحكومة القادمة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس تحالف "يمينا" نفتالي بينيت ورئيس "تكفا حداشا" غدعون ساعر إلى الانضمام إليه في الحكومة الجديدة.

وقال نتنياهو في مقطع مصور وجهه إلى بينيت وساعر: "تعالا حتى نقيم حكومة يمينية قوية تحتاجها دولة إسرائيل هذه الفترة".

وأضاف: "أطالب بينيت بالانضمام إلينا، لإقامة اللجنة المنظمة، التي تحافظ على قوة اليمين وتحفظ له حق النقض، لا يوجد أي سبب حتى ينضم إلى اليسار، ليس في هذا الشأن أو في شأن آخر".

وأشار نتنياهو :"الإمكانيات أمامنا بارزة وواضحة: حكومة يسار تعتمد على لابيد، العمل، ميرتس بدعم المشتركة، أو حكومة يمين مستقرة وقوية لأربع سنوات".

ويأتي الفيديو على خلفية مؤتمر صحافي أقامه لابيد واستعرض خلاله الحكومة التي يطمح إلى إقامتها بمشاركة بينيت. (i24)