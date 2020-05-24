نتنياهو يدفع ببراءته مع بدء محاكمته في تهم الفساد

قال نتنياهو عن اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا ”لقد تم إفساد هذه التحقيقات وتلفيق (الاتهامات) منذ اللحظة الأولى“.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد براءته في بداية محاكمته في تهم فساد قائلا إنه جرى اتهامه زورا لكنه ”يقف شامخا“ وذلك في أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء إسرائيلي في الخدمة.

كان نتنياهو محاطا بمجموعة من الوزراء من حزب ليكود اليميني، وتحدث بقوة موجها حديثه للرأي العام أمام كاميرات التلفزيون في رواق المحكمة قبل أن يمثل أمام لجنة من ثلاثة قضاة.

وقال نتنياهو عن اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا ”لقد تم إفساد هذه التحقيقات وتلفيق (الاتهامات) منذ اللحظة الأولى“.

وأضاف أن الاتهامات ”حملة اضطهاد“ من ”وسائل الإعلام المنتمية لليسار“ وخصومه السياسيين بهدف إنهاء سجله القياسي في فترات تولي رئاسة الوزراء.

وقال نتنياهو للصحفيين ”أنا هنا اليوم بصفتي رئيس حكومتكم أقف شامخا ورافعا رأسي“، وتعهد بدحض التهم ومواصلة قيادة إسرائيل في ولايته الحالية.

واضطر نتنياهو (70 عاما) إلى المثول أمام محكمة القدس الجزئية وذلك بعد أسبوع من أدائه اليمين القانونية لولاية خامسة قياسية على رأس حكومة وحدة أنهت عاما من الجمود السياسي في أعقاب ثلاثة انتخابات متتالية غير حاسمة.

واتهم الادعاء نتنياهو في نوفمبر تشرين الثاني بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا ترتبط بقبول هدايا من أصدقاء أثرياء والسعي لتقديم مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تغطية إيجابية عنه.