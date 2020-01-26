نتنياهو يرحب بتصريحات اماراتية حول الهولوكوست.. و"تل أبيب" تسمح بالسفر للسعودية

رحب ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمحتوى تغريدة نشرها وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، أكد فيها على أهمية إحياء ذكرى الهولوكوست ومحاربة الكراهية والتطرف

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، اليوم الأحد، أن "نتنياهو أشار في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إلى أن تصريحات بن زايد تشكل انطلاقة في تعامل العالم العربي حيال الهولوكوست، ودليلا على التغيير الحاصل في العالم العربي تجاه إسرائيل".

ونشر بن زايد تغريدة، أمس السبت، قال فيها "في ذكرى المحرقة النازية (الهولوكوست) نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت، كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

من جهة أخرى وقع وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، على قرار يسمح للإسرائيليين بزيارة المملكة السعودية لأول مرة في التاريخ، وفقا لما نقلته صحيفة "هآرتس".

وتم الإعلان عن هذا القرار، اليوم الأحد، وقد اتخذ بالتنسيق مع "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية"، حسب بيان لوزارة الداخلية.

وسيسمح القرار بالسفر للسعودية لتأدية الشعائر الدينية أثناء الحج والعمرة، أو في إطار رحلة عمل لا تتجاوز 9 أيام.

ويشترط قرار السماح بالسفر إلى السعودية أن يحصل الشخص المعني على دعوة من مسؤول سعودي