نتنياهو يزور الإمارات الخميس

نتنياهو أرجأ الزيارة الشهر الماضي بسبب كورونا.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (راديو مكان) الأربعاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم بأول زيارة له لدولة الإمارات يوم الخميس.

وذكرت وسائل الإعلام، ومن بينها صحيفة يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو سيلتقي خلال زيارته مع ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد.

وسبق لنتنياهو أن أرجأ أكثر من مرة زيارته إلى أبو ظبي، بسبب القيود التي كانت مفروضة في إسرائيل، جراء انتشار فيروس كورونا.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي قبل 12 يوما من الانتخابات الإسرائيلية العامة، التي يُنظر إليها على أنها حاسمة للمستقبل السياسي لنتنياهو.

وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي.