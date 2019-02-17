نتنياهو يزور موسكو على رأس وفد عسكري الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، الخميس المقبل، على رأس وفد عسكري، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، السبت.

وأفادت "الهيئة" (رسمية) بأن ضابطين كبيرين من الجيش الإسرائيلي سيرافقان نتنياهو، هما: رئيس هيئة الاستخبارات تامير هيمان، وقائد سلاح الجو عميكام نوركين.

وأشارت إلى أنه قد ينضم ضباط كبار آخرون في الجيش إلى هذه الزيارة.

وسيكون هذا أول لقاء عمل يعقده رئيس الوزراء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ حادثة إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية في أجواء سوريا، سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأمس ذكرت القناة الحادية عشرة المتلفزة (خاصة)، أن إسرائيل "غير راضية عن استمرار إيران في العمل داخل سوريا، بمناطق تعهدت روسيا، في حينه، لإسرائيل بأن تخلو من تواجد إيراني".

وفي 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي، أسقطت قوات النظام السوري، عن طريق الخطأ، طائرة عسكرية روسية، أثناء تصديها لغارة جوية إسرائيلية على اللاذقية شمال غرب سوريا، في حادث زاد من التوترات بين إسرائيل وروسيا.

الأناضول