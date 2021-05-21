نتنياهو يشكر السيسي

وصل الجمعة إلى الاراضي الفلسطينية وإسرائيل وفدان أمنيان مصريان لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإسرائيل.

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على الدور الذي قامت به بلاده في التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ منذ فجر الجمعة.

وكانت مصر أعلنت الخميس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة، وبدأ سريانه فعليا اعتبارا من الساعة 02:00 فجرًا بتوقيت فلسطين.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”‏شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما“.

وأفادت وسائل إعلام الجمعة، بوصول وفدين أمنيين من مصر إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل؛ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بعد مواجهات تُعد الأعنف بين الطرفين منذ سنوات.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية مساء الجمعة أنه "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الجمعة إلى المناطق الفلسطينية وإسرائيل وفدان أمنيان مصريان لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإسرائيل".

وأضافت أن الوفدين "يطالبان من الجانبين أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار".

شكرا لكم، يا فخامة الرئيس السيسي 🇪🇬 @AlsisiOfficial، على دوركم المهم في استعادة الهدوء ودفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 21, 2021

وتابعت: "بدأ الوفد المصري إجراء مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية التي أعربت عن شكرها وتثمينها للجهود المصرية والتزامها بتنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، دون توضيح موقف لقاء تل أبيب.

وأوضحت أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي طلبا من مصر متابعة تنفيذ اتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتمسكهما بالجهود المصرية".

فيما أكد متحدث الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن "الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على الإجراءات الكفيلة باستقرار الأوضاع على الأرض في قطاع غزة"، وفق ما نقلته الوكالة.

وأضاف: "يستمر الجانب المصري عبر إيفاد وفدين للجانبين في مواصلة تحمل المسئولية تجاه العمل على اجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع في المرحلة اللاحقة"، دون تفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مصدر فلسطيني مُطلع، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، إن "الوفد الأمني المصري وصل غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز)، الواصل بين غزة وإسرائيل، وإنه سيلتقي قيادة حركة حماس".

وبحسب المصدر، يترأس الوفد أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني بجهاز المخابرات العامة المصري، فيما لم يكشف المصدر عن المدة الزمنية لزيارة الوفد.

وتصاعد التوتر في قطاع غزة بشكل كبير بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضده في 10 مايو/ أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في المباني والبنية التحتية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، عن استشهاد 274 بينهم 70 طفلاً، و40 سيدة، 17 مُسنّاً، فيما أدى إلى إصابة أكثر من 8900، منهم 90 صُنفت إصاباتهم شديدة الخطورة.