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نتنياهو يشيد بقمة ترامب "التاريخية" مع زعيم كوريا الشمالية

نتنياهو يشيد بقمة ترامب "التاريخية" مع زعيم كوريا الشمالية
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