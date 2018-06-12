رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أشادت إسرائيل بالقمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ووصفها "بالتاريخية"، رابطا بين المحادثات في سنغافورة وموقف واشنطن الصارم تجاه البرنامج النووي الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان "هذه خطوة مهمة في المسعى الرامي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية... الرئيس ترامب يتخذ أيضا موقفا حازما ضد محاولة إيران الحصول على أسلحة نووية وكذلك سلوكها العدواني في الشرق الأوسط".