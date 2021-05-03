نتنياهو يعرض على بينيت الشراكة في رئاسة حكومة متطرفة

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، عصر الإثنين، على نفتالي بينيت رئيس حزب “يمينا” تولي رئاسة وزراء الحكومة الإسرائيلية بالتناوب.

وذكرت الإذاعة الإسرائية الرسمية “مكان “، أن نتنياهو كان قد طرح على رئيس حزب “يمينا “نفتالي بينت التناوب على رئاسة الوزراء، على أن يكون بينت هو أول من سيتولى المنصب لمدة عام واحد.

نتنياهو يدعو لحكومة متطرفة

ودعا نتنياهو بينيت إلى توقيع الاتفاق معه اليوم لإتاحة الفرصة أمام تشكيل حكومة يمينية، متعهدًا بأن تسند لأعضاء يمينا مناصب وزارية وبرلمانية مهمة، ويأتي إعلان نتنياهو بيوم واحد قبل انتهاء المدة المحددة له لتشكيل الحكومة.

بدوره، وصف رئيس حزب “يمينا ” نفتالي بينيت اقتراح نتنياهو بأنه غير مفهوم، وفي مستهل جلسة لكتلته أوضح أنه لم يطلب من نتنياهو منصب رئاسة الحكومة بل تشكيل ائتلاف حكومي.

فشل جديد لنتنياهو

وأضاف بينيت أن نتنياهو لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب اليمينية، فإذا به يلقي اللوم على يمينا، وتعهد بينيت بأن يتوجه الى إقامة حكومة وحدة وطنية إذا ما فشلت مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة يمين.

من جهته، قال رئيس حزب “ييش عاتيد” يائير لابيد، إنه لن يسمح بأن يكلّف بينيت بمهمة تشكيل الحكومة بدلا منه، مضيفا أنه بعد إسناد هذه المهمة إليه سيبذل كل الجهود لإقامة حكومة بالتعاون مع بينيت.

في السياق نفسه، أعرب رئيس حزب “تكفا حاداشا” غدعون سعار عن رفضه أي اقتراح حول الانضمام إلى حكومة يتناوب نتنياهو على رئاستها حتى إذا كان بينيت هو الأول.