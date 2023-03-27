نتنياهو يعلق التعديلات القضائية تحت ضغط الاحتجاجات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الإثنين، تعليق خطة ائتلافه الحاكم لادخال تعديلات على النظام القضائي، وذلك تحت ضغط احتجاجات حاشدة عمت الدولة العبرية على خلفية الخطة المثيرة للجدل.

وقال نتانياهو في خطاب متلفز إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية في الكنيست (البرلمان) على مشاريع القوانين الخاصة بخطة التعديلات إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وتنطلق دورة البرلمان المقبلة بعد احتفالات عيد الفصح اليهودي التي تستمر من 5 وحتى 13 نيسان/أبريل.

واشار نتنياهو الى انه اتخذ هذا القرار الذي يشكل رضوخا جزئيا لمطالب المحتجين، بعد مشاورات مع شركاء في الائتلاف الحاكم، الذي يوصف بانه الاشد تطرفا في تاريخ اسرائيل.

وعقب خطاب رئيس الوزراء أعلن آرون بار، رئيس الاتحاد العمالي العام "هستدروت" إنهاء اضراب كان بدأه صباح الاثنين.

وكانت الاحتجاجات اكتست زخما كبيرا عقب إقالة نتانياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت بعد دعوته السبت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر..

وشهدت اسرائيل على مدى شهور احتجاجات واسعة على خطة حكومة نتنياهو لادخال تعديلات على النظام القضائي تشمل الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنح الحكومة نفوذا اوسع في ما يتعلق بتعيين القضاة.

وينظر الى التعديلات على نطاق واسع باعتبارها تهدف الى منع عزل نتنياهو وحمايته من الدخول الى السجن، حيث انه يواجه حاليا محاكمات في قضايا فساد.