نتنياهو يعلن عزمه القيام بزيارة سريعة للإمارات الأسبوع المقبل

وربما يزور البحرين أيضا.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إنه يعتزم القيام بزيارة تستغرق ثلاث ساعات للإمارات وربما يزور البحرين أيضا الأسبوع المقبل، وهما الدولتان اللتان أقامتا علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي.

وفي مؤتمر صحفي سئل نتنياهو عما إذا كان سيمضي قدما ويزور الإمارات الأسبوع المقبل رغم الأزمة الصحية في إسرائيل، فقال في تصريحات بُثت مباشرة في صفحته على تويتر "أجلنا الزيارة... مرتين بسبب العزل العام (لفيروس كورونا).

لم يذكر نتانياهو تاريخا محددا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه سيقوم بالرحلة في التاسع من فبراير شباط.

وأضاف أن الزيارة "لها أهمية بالغة أمنيا ووطنيا ودوليا، لكن تم تقليصها، بطلب مني، من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات".

وقال نتنياهو إنه سيتوجه إلى أبوظبي "ومن الممكن أيضا أن أقوم بزيارة خاطفة للبحرين" خلال الرحلة.

ولم يذكر تاريخا محددا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه سيقوم بالرحلة في التاسع من فبراير شباط.

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