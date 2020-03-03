نتنياهو يفوز في انتخابات إسرائيل لكن دون تحقيق أغلبية حاكمة

بعد فرز أكثر من 97 في المئة من الأصوات، بدا أن نتنياهو يحتاج إلى مقعدين لتحقيق الأغلبية في البرلمان.

أظهرت نتائج شبه نهائية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم الثلاثاء في الانتخابات العامة بإسرائيل، لكنه لم يتمكن بعد من تحقيق أغلبية حاكمة في ثالث انتخابات عامة في غضون أقل من سنة واحدة.

وأعلن نتنياهو رئيس حزب ليكود اليميني الفوز في انتخابات الاثنين على منافسه الرئيسي، قائد الجيش السابق بيني جانتس زعيم حزب أزرق أبيض الوسطي، بعدما أشار استطلاع آراء الخارجين من مراكز الاقتراع إلى تصدر حزبه للنتائج.

وأحجم جانتس عن الاعتراف بالهزيمة، إذ قال إن الانتخابات قد تؤدي إلى طريق مسدود آخر. وأضاف ”أقول لكم بأمانة إني أتفهم الشعور بخيبة الأمل والألم وأشاطركم إياه لأن هذه ليست النتيجة التي أردناها“.

لكن بعد فرز أكثر من 97 في المئة من الأصوات، بدا أن نتنياهو يحتاج إلى مقعدين لتحقيق الأغلبية في البرلمان. وحصل نتنياهو، الذي يحظى بتأييد الجناح اليميني والأحزاب الدينية لتشكيل حكومة ائتلافية، على 59 مقعدا.

وجعلت هذه الفجوة حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف بزعامة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان في وضع ”صانع الملوك“ المحتمل بعد أن ظل على هامش الانتخابات غير الحاسمة في أبريل نيسان وسبتمبر أيلول.

وإذا فاز نتنياهو (70 عاما) هذه المرة، فسيكون ذلك بمثابة شهادة على قدرته على البقاء على الساحة السياسية، إذ أنه أطول زعيم إسرائيلي بقاء في السلطة وخاض الحملة الانتخابية الأخيرة قبيل محاكمة فساد وشيكة.

كما أن الفوز سيمهد الطريق أمام نتنياهو لتنفيذ وعده بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن بعد الانتخابات بموجب خطة سلام طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويرفض الفلسطينيون الاقتراح قائلين إنه يقضي على حلمهم في إقامة دولة تتوفر لها مقومات البقاء في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأرض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

* استقطاب من المعسكر المعارض

تقدم ليكود على أبيض أزرق بعدد 36 مقابل 32 مقعدا، وصار بإمكان حزب ليبرمان الذي له سبعة مقاعد إحداث توازن في عملية بناء الائتلاف المعقدة. وقال متحدث باسم ليكود إنه يتوقع أن يستقطب نتنياهو أعضاء في الكنيست من المعسكر المعارض حتى يرجح الكفة لصالحه.

وقال ليبرمان إنه سيجتمع مع حزبه بعد ظهر يوم الخميس لاختيار من سيؤيده.

وقال ليبرمان للقناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي ”كما وعدنا الناخبين سنبذل قصارى جهدنا للحيلولة دون اجراء انتخابات رابعة، ونعتزم اتخاذ اجراء حاسم بطريقة أو بأخرى“.

وينتقد ليبرمان سيطرة الحاخامات الأرثوذوكس على مناحي الحياة في إسرائيل وعلى منح إعفاءات التجنيد العسكري لطلبة المدارس الدينية اليهودية. ويرفض الانضمام إلى تحالف بقيادة ليكود مع الأحزاب الدينية.

كما تعهد ليبرمان بعدم الشراكة مع أي ائتلاف يقوده حزب أزرق أبيض يعتمد على دعم الأحزاب العربية.

وفي الانتخابات السابقة في سبتمبر أيلول حصل حزب أزرق أبيض على 33 مقعدا مقابل 32 لحزب ليكود. لكن جانتس، مثله مثل نتنياهو، لم يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم.

وجاء تحالف القائمة المشتركة الذي يضم أحزابا عربية في معظمه في المرتبة الثالثة مرة أخرى، وزادت عدد مقاعده في البرلمان إلى 15 مقعدا من 13 في الانتخابات السابقة.

* حملة لاذعة

تخطى اقتصاد إسرائيل حالة الجمود السياسي بنموه القوي وانخفاض معدل البطالة، لكن بقيت القضية الرئيسية وهي عدم وجود ميزانية منذ ميزانية عام 2019 التي تم إقرارها قبل عامين.

وخلال حملة لاذعة ركزت على السمات الشخصية أكثر من تركيزها على التوجهات السياسية، نافس نتنياهو بقوة مستندا إلى منصة ”الأمن أولا“ المألوفة للناخبين منذ عقود.

ووقفت خلف نتنياهو بعزم لم يلن قاعدته المخلصة التي لم تتأثر على ما يبدو بمحاكمته الوشيكة.

وخلال الحملة الانتخابية، استبعد جانتس التعاون مع ليكود في ”حكومة وحدة“ بسبب الاتهامات الجنائية ضد رئيس الوزراء الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.

ووُجهت إلى نتنياهو اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال فيما يتعلق بمزاعم عن تقديمه مزايا دولة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات لأقطاب إعلام في إسرائيل مقابل تغطية إيجابية له، وبأنه تلقى هدايا يشكل قبوله لها مخالفة.

ومن المقرر بدء محاكمة نتنياهو في 17 من مارس آذار، في أول محاكمة لرئيس وزراء ما زال في المنصب في إسرائيل.

