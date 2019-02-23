نتنياهو يكشف أنه أوصى بنصب علم إسرائيل على سطح القمر

صاروخ SpaceX Falcon 9 يحمل أول مركبة فضائية إسرائيلية مصممة للهبوط على سطح القمر

كشف رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتيناهو أنه أوصى فريق تحليق مركبة "بيريشيت" القمرية، بنصب علم إسرائيل المكتوب عليه "فليحيا شعب إسرائيل"على سطح القمر عند وصول هذه المركبة إليه.

وقال نتنياهو:نحن بلد صغير، ولكنه ضخم في المبادرات، ضخم في قدرته على فعل الأشياء، وضخم في الإنجازات، هناك 4 بلدان أطلقت مركباتها الفضائية إلى القمر، من بينها بلد أكبر منا بـ 800 مرة ، وآخر أكبر منا بـ 500 مرة، وآخر أقل قليلا، فنحن بلد صغير الحجم، وما يحدث الآن يشهد فقط على البداية، هذه ليست سوى البداية".

وفي حال وصول هذه المركبة (العربة) إلى القمر، ستكون إسرائيل رابع دولة في التاريخ تهبط على سطح القمر، بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وبعد إطلاق المركبة القمرية الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء نتنياهو للحاضرين: "كل واحد منكم مثلي، سيتذكر هذا الحدث، لأنه يحدث مرة واحدة في العمر، والوقود الحقيقي لهذه العربة الفضائية هو الجرأة الإسرائيلية والعبقرية الإسرائيلية، هناك العديد من العباقرة الجريئين هنا".

واختتم حديثه: "مساهمتنا واسعة، بغض النظر عن صغر حجمنا، نحن عمالقة وسنلتقي في 11 أبريل وأتمنى أن نكون قادرين على الاحتفال بالهبوط الآمن لـ "بيريشيت"(سفر التكوين).

وتواجد نتنياهو وزوجته، في غرفة التحكم الجوية الإسرائيلية، لكي يشهدا (من خلال جسر تلفزيوني) عملية إطلاق العربة (المسبار) "بيريشيت" من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، والتي من المتوقع أن تهبط على القمر في 11 أبريل المقبل.

وألقى نتنياهو كلمة قبل الإطلاق، جاء فيها: "هذا الحدث يشهد على البطولة الإسرائيلية، وهناك شيء رائع يحدث هنا، وبينما هذه خطوة كبيرة لإسرائيل، فهي خطوة كبيرة للتكنولوجيا الإسرائيلية".

وواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قبل عدة ساعات، قلت إن دولة إسرائيل هي قوة عالمية صاعدة إلى القمر، هذا إنجاز عظيم ومؤثر للغاية، فهو يوضح ما نحن قادرون عليه، بفضل الناس هنا، والأشخاص الموجودين هنا خلفي (في غرفة التحكم) بما في ذلك العلماء والمهندسين والفيزيائيين والرياضيين والمديرين والمانحين".