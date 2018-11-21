نتنياهو يكشف عن صفقة محتملة مع روسيا حول إيران وسوريا

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرضا تلقاه من الجانب الروسي، حول صفقة تتعلق بإيران وسوريا، بحسب قناة إسرائيلية.

ووفقا لما نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن نتنياهو قدم تقريرا في جلسة مغلقة بلجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أفاد خلالها بأن روسيا قدمت مقترحا للولايات المتحدة وإسرائيل تنص على خروج القوات الإيرانية من سوريا مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وبحسب القناة العاشرة، فإن "المعلومات التي كشفت عنها تستند إلى تسريبات من 3 أعضاء كنيست شاركوا في هذه الجلسة".

وقالت القناة إن "الاتفاق يعتبر تغييرا في موقف روسيا من التواجد الإيراني داخل الأراضي السورية، حيث دافع الروس باستمرار عن التواجد الإيراني داخل سوريا، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيها موسكو مقترحا لإنهاء الوجود الإيراني".

وذكرت القناة أنه "ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح الروسي قد نقل إلى إسرائيل في المحادثة التي جرت بين نتنياهو وبوتين في باريس الأسبوع الماضي".

ووفقًا للمصادر التي شاركت بالاجتماع، فإن "نتنياهو تحدث بشكل إيجابي عن لقائه مع بوتين، وأضاف أن روسيا بحاجة إلى التعاون مع الدول الأخرى من أجل إيجاد حل لوجود إيران في سوريا".

وعلقت القناة العاشرة بأن "نتنياهو اعتبر المقترح بأنه مجرد فكرة أولية، ولم يتم بعد تحديد موقف إسرائيل من هذه المسألة".

ورفضت السفارة الروسية في إسرائيل التعليق على المقترح الذي كشف عنه نتنياهو بشكل غير رسمي.

بدوره، نقلت القناة العاشرة عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية للقناة العاشرة: "نحن مستمرون في المفاوضات مع الأمم المتحدة وأطراف أخرى من أجل الترويج لحل سياسي في سوريا. نحن لا نقدم تفاصيل حول محتوى مثل هذه المحادثات الدبلوماسية ".