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نتنياهو يكشف عن صفقة محتملة مع روسيا حول إيران وسوريا

نتنياهو يكشف عن صفقة محتملة مع روسيا حول إيران وسوريا
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