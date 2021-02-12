نتنياهو يكلّف "بن شابات" بقيادة المحادثات مع إدارة بايدن حول إيران

قال موقع “واللا” الإسرائيلي الإخباري، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلّف مستشاره لشؤون الأمن القومي مئير بن شابات، بقيادة المحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إيران.

ولم يحدد موقع “واللا” الموعد الذي تم فيه هذا التعيين، كما لم يصدر إعلان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأنه.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، لم يحدد أسماءهم، قولهم إن بن شابات “سيقود المحادثات مع إدارة بايدن، والقوى العالمية والشركاء الإقليميين حول الاتفاق النووي الإيراني“.

وأضاف أن بن شابات عقد لقاءً مطولا عبر نظام الاتصال المرئي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، يوم أمس الخميس، جرى خلاله بحث الملف الإيراني وعدد من القضايا الإقليمية الأخرى.

وتابع “سيعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأسابيع القادمة اجتماعا رفيع المستوى حول إيران بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي ومسؤولين كبار من مؤسسات الأمن والاستخبارات والسياسة الخارجية”.

وبرز دور بن شابات في الأشهر الماضية عندما قاد الوفود الإسرائيلية إلى الدول العربية التي قررت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقال الموقع “قرر نتنياهو تعيين بن شابات بهذا المنصب، رغم ضغط رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) يوسي كوهين، الذي قبل تولي هذا المنصب بعد إنهاء مهامه كرئيس للموساد”. (الأناضول)