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نتنياهو يلتقي رؤساء وزراء سلوفاكيا والتشيك وهنغاريا في القدس

نتنياهو يلتقي رؤساء وزراء سلوفاكيا والتشيك وهنغاريا في القدس
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