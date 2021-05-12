نتنياهو يمنع وزير السياحة من زيارة الامارات

منع بنيامين نتنياهو وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش-هكوهين المشاركة في مؤتمر دولي في الإمارات، هذا الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست.

وأكد مسؤولون في وزارة السياحة أن فركاش هكوهين ألغت زيارتها إلى دبي بعد إبلاغ مكتبها بأن نتانياهو لن يمنحها الإذن للقيام بالرحلة.

يحتاج الوزراء إلى إذن من مكتب رئيس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء من أجل القيام بالرحلات الخارجية.

وتقول الصحيفة إن نتانياهو رفض السماح للوزراء بزيارة الدولة الخليجية، وقال مسؤولون في مكتبه إن هذه السياسة ستظل سارية حتى يسافر هو إلى الإمارات.

شهدت الدبلوماسية الإسرائيلية، الخميس، تخبطا غير معتاد بتأجيل زيارة رئيس وزرائها للمرة الرابعة إلى الإمارات، وبينما أرجعت السبب في بداية اليوم إلى مرض زوجة بنيامين نتانياهو تحدث الأخير بنفسه عن أن خلافا مع الأردن حال دون إتمام الزيارة.

وقبل انتخابات 23 مارس، كان نتانياهو في طريقه لزيارة أبوظبي لكنها أُلغيت أيضا في اللحظة الأخيرة.

وفي مارس، منع رئيس الوزراء وزير الخارجية غابي أشكنازي من السفر إلى الإمارات لتدشين بعثات إسرائيلية جديدة في الدولة الخليجية.

وكان من المفترض أن تحضر فركش-هكوهن معرض "سوق السفر العربي" الذي يقام في دبي في الفترة ما بين 16 و19 مايو، وتشارك في عضوية لجنة تسمى "السياحة بعد التعافي من كوفيد" إلى جانب أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.