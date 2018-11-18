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نتنياهو يناشد شركاءه في الائتلاف عدم إسقاط الحكومة

نتنياهو يناشد شركاءه في الائتلاف عدم إسقاط الحكومة
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