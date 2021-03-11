نتنياهو يهاتف ابن زايد ويعلق على الخلاف مع الاردن

بعد ساعات من الغاء زيارته الى الامارات بسبب اقفال الاجواء الاردنية في وجهه، علق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الخلاف مع الاردن فيما انتقده نائبه بيني غانتس مؤكدا ان الاردن شريك استراتيجي لايمكن الاستغناء عنه.

نتنياهو : سأزور الامارات قريبا

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيزور الإمارات “قريبا جدا”، بعد أن اضطر إلى إلغاء الزيارة المتوقعة اليوم إلى الدولة الخليجية بسبب خلاف مع الأردن.

وصرح نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في القدس اليوم الخميس مع نظيريه التشيكي أندريه بابيش والهنغاري فيكتور أوربان بأن الخلاف مع الأردن الذي نشب على خلفية إلغاء زيارة ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبد الله إلى المسجد الأقصى أمس تمت تسويته خلال ساعات معدودة. وقال: “تسوية الاختلاف مع الأردن استغرقت عدة ساعات ونحن نستطيع التحليق.. أنا أستطيع التحليق في سماء الأردن”. وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أنه فور تسوية “سوء التفاهم” مع الأردن أجرى اتصالا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، واصفا إياه بأنه “زعيم عظيم”.

اتفاقيات مع محمد بن زايد

وتابع: “اتفقنا على ثلاثة أمور: أولا أنني سأقوم بزيارة أخرى قريبا جدا، وثانيا سنعمل على دفع جواز السفر الأخضر بين إسرائيل والإمارات قدما، وثالثا – وهذه هي أخبار هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل – الإمارات تنوي الاستثمار في مشاريع مختلفة في دولة إسرائيل وبوسائل متنوعة مبلغا طائلا بقدر 10 مليارات دولار”.

وأضاف نتنياهو أن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء البروفيسور سيمخون قد بحث الموضوع مع رئيس صندوق الاستثمارات الإماراتي وشرع الطرفان في بحث مشاريع معينة.

غانتس: الاردن شريك رئيسي

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس انتقادات شديدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وعمان. وكتب غانتس على صفحته في "فيسبوك" أن الأردن شريك استراتيجي لإسرائيل وتمثل العلاقات الأمنية والسياسية معه حجر الأساس في مفهوم إسرائيل للأمن القومي.

وشدد على أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة مع عمّان، وتكنّ بالغ الاحترام لحكومة الأردن والملك عبد الله الثاني.

وتابع: "للأسف، ألحق سلوك نتنياهو في السنوات الأخيرة أضرارا شديدة بالعلاقات مع الأردن، ما أسفر عن خسارة دولة إسرائيل أصولا ملموسة في مجال الأمن والسياسة والاقتصاد".

وشدد غانتس على أنه والمنظومة الأمنية الإسرائيلية بأكملها سيواصل العمل على تعزيز العلاقات مع الأردن على كافة المستويات وإقامة روابط مع جميع دول المنطقة، مع التركيز على المملكة الهاشمية ومصر.

ويأتي هذا البيان على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وعمان، إذ ألغى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله زيارته إلى المسجد الأقصى أمس بسبب نشوب خلاف مع الجانب الإسرائيلي بشأن الترتيبات الأمنية في الحرم القدسي.