نتنياهو يهدد الاسد ويتراجع عن قرار إقالة وزير الدفاع

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس السوري بشار الأسد بدفع ثمن باهظ في حال سمح بإطلاق الصواريخ على اسرائيل بعد ايام من قصف هضبة الجولان بثلاثة صواريخ سقط واحد منها على الهضبة السورية المحتلة

واتهم نتنياهو الحكومة السابقة التي وصفها بانها تهاونت مع حزب الله اللبناني الامر الذي دفع الاخير لشن هجمات على اسرائيل من دون الاخذ بالحسبان الرد الاسرائيلي

وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية إن تل أبيب مستعدة جيدا لمواجهة على كل الجبهات.

واعلن نتنياهو ان الغارات التي جاءت ردا على قصف شمال فلسطين المحتلة واصابت احد المستوطنين استخدم فيها 50 طن من المتفجرات واتهمت اسرائيل حماس بالضلوع في الهجوم على الرغم من نفي الاخيرة وقال نتنياهو "أن إسرائيل لن تسمح لحماس بأن ترسّخ وجودها في لبنان".

مصادر في المعارضة السورية ابلغت البوابة ان القيادة الايرانية تضغط على الرئيس السوري من اجل فتح جبهة ضد اسرائيل ، وقد وعدت بتقديم الدعم الكامل له في ظل ارتفاع منسوب الغارات الاسرائيلية على المواقع الايرانية ومقرات حزب الله في سورية والتي اسفرت مؤخرا عن مقتل اثنين من المستشارين الايرانيين

على صعيد آخر تراجع رئيس الحكومة الاسرائيلية اليمينية بنيامين نتانياهوعن قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن أقاله الشهر الماضي إثر خلافات سياسية وقد عارض الوزير الاسرائيلي ما يصفه نتيناهو بالاصلاحات القضائية ، وقال نتنياهو "كانت هناك خلافات صعبة بيننا حول أمور معينة، ولكن قررت تركها وراءنا".