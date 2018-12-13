نتنياهو يهدد والجيش والمستوطنون يكثفون هجماتهم بالضفة بعد عملية البيرة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يتولى حقيبة الأمن أيضا، قرر في ختام مداولات، مساء الخميس، توسيع مستوطنات، من خلال شرعنة آلاف المساكن التي بنيت بدون تصاريح بناء في المستوطنات وإضافة 82 مسكنا جديد لمستوطنة "عوفرا"، وهدم بيوت فلسطينيين نفذوا عمليات خلال 48 ساعة. وتذرع نتنياهو باتخاذ قراراته هذه بالتصعيد الأمني الحالي الحاصل في الضفة الغربية.

إضافة إلى ذلك أوعز نتنياهو في ختام المداولات بتوسيع الاعتقالات الإدارية بحق ناشطي حماس في الضفة الغربية، وتشديد الحراسة على الطرقات في الضفة ونصب الحواجز فيها، وتطويق مدينة البيرة وسحب تصاريح العمل من أسر منفذي العمليات ومعاونيهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو نقل رسالة إلى حماس، هدد فيها الحركة بأن إسرائيل ستعمل ضد حماس إذا أخرجت عمليات من الضفة الغربية "ولن يكون هناك وضعا يوجد فيه وقف إطلاق نار في غزة وإطلاق نار في يهودا والسامرة".

وهدد نتنياهو بأنه "بالأمس صفينا الحساب مع القتلة من العمليتين في بركان وعوفرا وتلقينا اليوم عملية أخرى قاسية مع جنديين قتيلين. وسنصفي الحساب مع من نفذها. والمبدأ الذي يوجهنا هو أن من يلحق الأذى بنا ومن يحاول أن يلحق الأذى بنا، سننتقم منه. وأعداؤنا يعرفون ذلك وسوف نصل إليهم".

وفي الاثناء، أُصيب عشرات الفلسطينيين الخميس، بالرصاص المعدني المُغلّف بالمطّاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المُدمع، في مواجهات اندلعت في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة، بين شبّان فلسطينيين وبين قوات من الاحتلال انتشرت بشكل مكثّف في مناطق مختلفة بالضفة، كما تسببت اعتداءاتُ مستوطنين في الإصابات كذلك، وفقَ ما أوردته وكالةُ "وفا" للأنباء.

وقال الهلال الأحمر في بيان مُقتضب إن طواقمه تعاملت مع 69 إصابة في أنحاء الضفة الغربية.

وأُصيب 6 أشخاص بالرصاص المطاطي، في البيرة، بإصابات استدعت نقلهم للمشفى، بالإضافة إلى 28 مُصابا باستنشاق الغاز، فيما أُصيب 4 أشخاص بضربات قنابل غاز، وإصابة دهس.

وفي نابلس، أُصيب 3 أشخاص بالرصاص المطاطي، و7 جرّاء استنشاق الغاز المُدمع، كما اعتُدي بالضرب على 3 أشخاص.

وجاءت باقي الإصابات على النحو التالي: عوريف؛ 4 إصابات، وفي حوارة 4 إصابات كذلك، وفي شويكة بطولكرم، 3 إصابات.

8 إصابات بالمطاط في اللبن الشرقية

ففي اللبن الشرقيّة، أُصيب 8 فلسطينيين بالمطاط، والعديد بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت، بين شبان وقوات الاحتلال لدى اقتحامها القرية التي تقع شمال مدينة رام الله.

وأفاد مُراسل "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ظهر اليوم، وشرعت بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة 8 مواطنين بالرصاص المطاطي والعديد بالاختناق، وبأن المواجهات ما زالت دائرة في القرية.

مستوطنون يعتدون على المركبات في طريق نابلس - طولكرم

وهاجم مستوطنون، مساء اليوم، مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس- طولكرم.

وقال شهود عيان، إن مجموعة من مستوطني "شافي شمرون" المقامة على أراضي المواطنين في قرية دير شرف شمال غرب نابلس، اعتدوا على المركبات المارة ورشقوها بالحجارة، بحراسة جنود الاحتلال المتواجدين بكثافة في المنطقة.

إصابات واعتقالات خلال اقتحام مدينة البيرة

وأصيب شابان بالرصاص المطاطي، واعتقل 4 شبان وطفلة لم تُعرف هويتهم بعد، خلال المواجهات المندلعة في مناطق متفرقة من مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين وطفلة، لم تعرف هويتهم بعد، خلال مواجهات عنيفة تدور في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، عقب اقتحامها من قبل الآليات العسكرية.

وأصيب العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل شابان لم تعرف هويتهما بعد، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، خلال المواجهات المندلعة هناك.

وذكرت "وفا" أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا كبيرا من منازل المواطنين هناك وقاموا بتفتيشها، واستولوا على تسجيل كاميرات المراقبة في المنطقة.

مستوطنون يُهاجمون قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس

وهاجم مستوطنون، قرية عصيرة القبلية جنوب محافظة نابلس، بحماية من جيش الاحتلال، وذكرت مصادر محلية في القرية لـ"وفا"، أن عددا كبيرا من مستوطني "يتسهار" المُقامة على أراضي القرية، هاجموا منازل المواطنين، ورشقوها بالحجارة ما أدى لأضرار في بعضها، وإصابة مواطنين بجروح.

وذكرت أن أهالي القرية حاولوا التصدي للهجوم، غير أن قوات الاحتلال شرعت بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق بين صفوف المواطنين، بينهم امرأة أُصيبت بحالة إغماء.

واعتدى المستوطنون على شاب في القرية بالضرب، ما أدى لإصابته برضوض، ما استدعى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لتلقي العلاج.

ونقلت "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، قوله إن مستوطني "يتسهار"، هاجموا المنطقة الشرقية من قرية عصيرة القبلية، وإن الأهالي تصدوا لهم، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المنتشرة في محيط المدينة، وأعاقت حركة المواطنين ما تسبب بأزمة خانقة.

مستوطنون يهاجمون المركبات شرق قلقيلية

وفي قلقيلية، اعتدى مستوطنون، على مركبات المواطنين أمام بلدة كفر لاقف شرق المدينة.

ونقلت "وفا" عن شهود عيان قولهم إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على المواطنين ومركباتهم أمام جسر كفر لاقف وسط حراسة جنود الاحتلال المتواجدين هناك بكثافة.

إغلاقُ مدخلي الفوار والعروب في الخليل

وأغلقت قوات الاحتلال مدخلي مخيمي الفوار، والعروب، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي مخيم الفوار جنوب الخليل بالبوابات الحديدية، ومدخل مخيم العروب شمال المدينة، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل البلدات ومداخل مدينة الخليل، وفتشت المركبات ودققت في هويات المواطنين.

مستوطنون يُطالبون بإعدام محمود عباس

وطالب مستوطنون تجمعوا، مساء اليوم في المكان الذي نُفذت فيه عملية إطلاق النار التي قُتل فيها جنديان وأصيب آخران بجروح خطيرة، قرب مستوطنة "جفعات أساف"، شرق مدينة رام الله؛ جيش الاحتلال بالرد القاسي على الفلسطينيين، ورفعوا صور رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس وعليها شعارات تطالب بقتله وإعدامه.

وردد المستوطنون الهتافات العنصرية المعادية للعرب، كما طالبوا بمنع العرب من المرور عبر شارع 60.(عرب 48)