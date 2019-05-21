نتنياهو يهمل التحذيرات الامنية بشأن ضم المستوطنات في الضفة

تمسك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بضم المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومخالفة القوانين الدولية على الرغم من تحذيرات امنية بالغة الخطورة

وكتب نتنياهو على حسابه في "تويتر"، ان "يهودا والسامرة (مصطلح إسرائيلي يعني الضفة الغربية) ليست مجرد ضمان لأمننا، بل إنها أيضا إرث أسلافنا"،

وسخر رئيس الحكومة الاسرائيلية من الضباط والجنرالات الاسرائيليين المحذرين والذين سبق أن تولوا مناصب رفيعة المستوى في أجهزة الأمن، واشار الى انهم حذروه من قبل نفس الخبراء الذين سبق أن أعربوا عن دعمهم للاتفاق النووي مع إيران.

وزير الأمن العام الإسرائيلي، جلعاد إردان، من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، اعتبر بدوره أن ضم مستوطنات الضفة "خطوة طبيعية وأخلاقية"

وشكل ضم مستوطنات الضفة أحد أبرز الوعود التي قدمها نتنياهو قبيل الانتخابات التي أجريت في إسرائيل، في شهر أبريل الماضي.