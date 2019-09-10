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نتنياهو يوقف مؤتمره الانتخابي ويفر من صواريخ غزة

منشور 10 أيلول / سبتمبر 2019 - 09:16
ساسة اسرائيل سخروا من نتنياهو بعد فراره
ساسة اسرائيل سخروا من نتنياهو بعد فراره

اضطرت حماية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقله مكان محصن مساء يوم الثلاثاء جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ نحو مدينتي أسدود وعسقلان ومستوطنات بغلاف غزة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو للحظة إخلاء نتنياهو إلى منطقة محمية من مؤتمر في "أسدود" التي تبعد 40 كيلومترا عن قطاع غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ.

واضطر نتنياهو الذي كان يحظى بحفاوة الاستقبال من الإسرائيليين إلى قطع كلمته بالتزامن مع سماء دوي صفارات الإنذار.

وفي تمام الساعة 9 مساء دوت صافرات الإنذار في مدينتي أسدود وعسقلان في جنوب الكيان الإسرائيلي، إضافة لمستوطنات في غلاف قطاع غزة محذرة من سقوط صواريخ فلسطينية.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات قليلة من مؤتمر صحفي عقده نتنياهو أعلن فيه نيته ضم غور الأردن ومنطقة البحر الميت إلى الكيان الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

 


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