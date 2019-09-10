نتنياهو يوقف مؤتمره الانتخابي ويفر من صواريخ غزة

اضطرت حماية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقله مكان محصن مساء يوم الثلاثاء جراء إطلاق المقاومة الفلسطينية عدة صواريخ نحو مدينتي أسدود وعسقلان ومستوطنات بغلاف غزة.

#شاهد لحظة خروج نتنياهو من اسدود pic.twitter.com/pcvpqkH7AE — حسن اصليح | Hassan (@0598196013) September 10, 2019

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو للحظة إخلاء نتنياهو إلى منطقة محمية من مؤتمر في "أسدود" التي تبعد 40 كيلومترا عن قطاع غزة بعد انطلاق صفارات الإنذار وإطلاق صواريخ.

هنا غزة حينما تغضب وتزأر ✌✌👌👌💪💪

الله اكبر

...#عاجل فيديو آخر للحظة هروب نتنياهو من حفل خطابي في اسدود عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة pic.twitter.com/TbNhzyAanb — معتز أبوريدة _غزة 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) September 10, 2019

واضطر نتنياهو الذي كان يحظى بحفاوة الاستقبال من الإسرائيليين إلى قطع كلمته بالتزامن مع سماء دوي صفارات الإنذار.

الإعلام العبري: سارة زوجة نتنياهو : كدت أن أكون أرمله هذه الليله . pic.twitter.com/OjP8s62Gjw — 🇵🇸 (@MiM_9_) September 10, 2019

وفي تمام الساعة 9 مساء دوت صافرات الإنذار في مدينتي أسدود وعسقلان في جنوب الكيان الإسرائيلي، إضافة لمستوطنات في غلاف قطاع غزة محذرة من سقوط صواريخ فلسطينية.

لحظة هروب #نتنياهو من اسدود خلال احتفال عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة pic.twitter.com/vK70gID7Xb — الدكتورة فاطمة الوحش #القدس،،هي #الوعي (@fatimaalwahsh) September 10, 2019

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات قليلة من مؤتمر صحفي عقده نتنياهو أعلن فيه نيته ضم غور الأردن ومنطقة البحر الميت إلى الكيان الإسرائيلي وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.