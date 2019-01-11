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أحد قادة المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو بمهاجمة القضاء

أحد قادة المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو بمهاجمة القضاء
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