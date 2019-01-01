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نتنياهو: دول عربية تعتبر إسرائيل حليفة لا غنى عنها في محاربة إيران وداعش

نتنياهو: دول عربية تعتبر إسرائيل حليفة لا غنى عنها في محاربة إيران وداعش
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