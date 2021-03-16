نتنياهو: 4 دول ستوقع اتفاق سلام مع اسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن 4 دول ستوقع “اتفاقيات سلام” مع إسرائيل.

ولكن نتنياهو، الذي كان يتحدث إلى الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، لم يكشف عن أسماء هذه الدول.

وجاء تصريح نتنياهو عشية الانتخابات العامة الإسرائيلية، التي ستجري الأسبوع القادم.

وقال نتنياهو في إشارة الى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب “لقد جلبتُ السلام مقابل السلام”، في إشارة لرفضه مبدأ “الأرض مقابل السلام” الذي تدعو له المبادرة العربية للسلام، التي تبنتها الدول العربية عام 2002.

وأضاف “هناك 4 اتفاقيات سلام أخرى بالطريق”.

واعتبر نتنياهو أنه ما زال بإمكانه إدارة الحكومة، رغم نظر المحكمة في ملفات ضده بتهم الفساد.

وقال “يمكنني إدارة شؤون البلاد خلال المحكمة”.

وستجري في 23 آذار/مارس الجاري الانتخابات الإسرائيلية الرابعة في غضون عامين.